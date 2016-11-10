Тверь, 10 ноября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Памятник Ленину изуродовали неизвестные вандалы в городе Западная Двина Тверской области. Нападение произошло в ночь с 7 на 8 ноября, в 99-ю годовщину Октябрьской революции.

Дмитрий Налбандян. В. И. Ленин (фрагмент). 1963

Как написал на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Тверской области, член КПРФ Артем Гончаров, неизвестные испачкали памятник краской.

«По данному факту в полицию подано заявление. Летом силами коммунистов Западной Двины этот памятник был отремонтирован и покрашен за счёт членских взносов», — сообщил Гончаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Волгоградской области нетрезвые школьники раскрасили памятник Ленину прямо в центре города Палласовка. Полиция установила всех участников нападения и возбудила уголовное дело о вандализме.