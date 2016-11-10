Москва, 10 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Базовый прогноз МЭР предполагает восстановление доходов населения уже в 2016 году, период 2017—2019 годов будет отмечен ростом зарплат. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил глава департамента макроэкономического прогнозирования МЭР Кирилл Тремасов на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост зарплат

«В рамках базового прогноза мы ожидаем восстановление доходов населения, выход динамики доходов и динамики зарплат в положительную область: реальная зарплата уже в этом году покажет положительную динамику — 0,3%, в следующем году — незначительное ускорение, в 2018 году — рост на 2% и в 2019 — на 1, 6%», — отметил он.

Начнет расти и потребительский спрос, к 2019 году оборот розничной торговли вырастет на 1,8%, рассказал Тремасов.

Ситуация на рынке труда в целом остается стабильной, пояснил он. «Мы даем прогноз на основании баланса трудовых ресурсов — среднегодовая безработица составит 5,9% в 2017 году — столько же, сколько и в этом, в 2018 и 2019 будет — не очень большое снижение — 5,8% и 5,7% соответственно», — рассказал глава департамента.