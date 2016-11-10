Ярославль, 10 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. 9 ноября исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов провел инспекционный объезд города. Как сообщает официальный портал органов муниципальной власти, после это на экстренном совещании с подрядными организациями, ответственными за уборку, глава города устроил разнос всем подрядчикам и потребовал усилить работу по очистке городских территорий. Главным образом речь шла об организации работ по содержанию придомовых территорий, тротуаров и пешеходных зон.

Фото со страницы Владимира Слепцова в Facebook Владимир Слепцов даёт указания трактористу

«На тротуарах снега по колено, люди еле идут по вытоптанным тропкам. Вы сами летаете что ли, разве не видите, что оставляете после себя? Такая работа и темпы меня не устраивают. Необходимо направить все силы и средства на то, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение жителей и гостей по улицам города. В кратчайшие сроки привести в нормативное состояние все улицы города!» — был категоричен Владимир Слепцов.

Реакция градоначальника не стала неожиданностью. В течение последних двух недель городские власти с завидной регулярностью рапортовали о готовности коммунальных служб к любым сюрпризам погоды, о наличии техники, специалистов и о жёстком контроле работы подрядчиков. Увы, очевидно, что с последствиями разгула стихии коммунальные службы города оперативно не справились и, по мнению городской власти, в этом целиком только их вина.

Такая позиция мэрии с одной стороны понятна — город в снегу, и кто-то должен быть виноват. Но только ли в нерадивости коммунальщиков тут дело?

Представители подрядных организаций и эксперты в беседе с корреспондентом ИА REGNUM были не менее градоначальника эмоциональны, но, естественно, категорически отказывались от официальных комментариев — чужое мнение нынче не в моде.

Тем не менее, можно перечислить несколько объективных причин, по которым рисуемая мэрией города идеалистическая картина, как минимум в ближайшее время, не станет реальностью.

Во-первых, у города банально не хватает бюджетных средств. Уже не раз и многими экспертами озвучивалось, что для качественного содержания существующих площадей улично-дорожной сети Ярославля необходимо финансирование в 3−4 раза большее. Денег нет — это объективная реальность. Но ущербное финансирование автоматически тянет за собой малый парк спецтехники, недостаток рабочих, экономию на инструментах и расходных материалах, несоблюдение схемы и периодичности работ. По официальной информации мэрии, Ярославль убирают от снега чуть больше 100 единиц спецтехники и не более 100 рабочих. Но они не могут очистить весь город от снега за одну ночь! Для сравнения в Москве на борьбу с последствиями снегопада могут направить около 18 000 единиц спецтехники и до 60 000 рабочих! Теоритически весь Ярославль можно убирать и десятью машинами, только это они будут делать до весны.

Во-вторых, на оперативность работы коммунальных служб непосредственно влияет чехарда с подрядчиками. За последние 5 лет кто только не занимался уборкой города целиком и порайонно. И, главное, это происходило не в силу непредсказуемости результатов открытых аукционов, а по воли власти. Это надо признать как данность и не упоминать федеральное законодательство всуе. Такая нестабильность не позволяет ни одному предприятию аккумулировать ресурсы: ни технические, ни кадровые. Меняются предприятия, перемещается техника, меняются менеджеры, меняются простые рабочие. При этом понятно, что хороший специалист, будь то директор, инженер или простой водитель комбинированной дорожной машины (КДМ), не будет сидеть и ждать когда у власти с подрядчиком отношения сложатся — ему нужно кормить семью и он уйдёт на более стабильную во всех отношениях работу. А «зелёный» водитель КДМки даже высоту поднятия отвала не чувствует.

Кстати, в вопросе кадров и сама власть не может похвастаться стабильностью. При этом создаётся впечатление, что при назначениях на ту или иную должность квалификация специалиста не является основным критерием. Чего стоит одно только назначение директором «Спецавтохозяйства» Евгения Горюшина. (В 2010 году Горюшин был со скандалом уволен с этой должности за явные просчёты в организации работы предприятия).

В третьих, упомянутая чехарда и новые требования каждого нового руководителя заставляют подрядчиков и контролирующих их работу чиновников постоянно подстраиваться под новые схемы работы: меняются маршруты движения спецтехники, меняется очерёдность работ, меняется их периодичность. Это никак не способствует слаженности процесса, его автоматизации. Только на взгляд обывателя легко взять и поменять тип противогололёдного реагента. Заявленный Владимиром Слепцовым отказ от применения песко-соляной смеси заставил подрядчиков в срочном порядке частично менять автопарк. При том, что в действующем муниципальном контракте предполагается использование именно ПСС. Более того, используемая сейчас для обработки дорог 100%-ная соль примерно в 5 раз дороже ПСС. Спрашивается, за чей счёт банкет? Быть может, лучше пусть с песочком, но побольше обработать? К тому же в период обильного снегопада ПСС «работает» гораздо лучше, а основная масса песка вывозится с улиц города вместе со снегом.

В-четвёртых. Ещё одной объективной проблемой являются расценки на работы коммунальщиков, прописанные в муниципальном контракте. Их нереальность признают даже сами чиновники. Например, в настоящий момент уборка одного квадратного метра тротуара стоит 24 копейки, стоимость уборки одного остановочного комплекса — 19 рублей! Мало кто согласится добросовестно исполнять работы по таким расценкам. Фактически тротуары Ярославля подрядные организации убирают себе в убыток, компенсируя затраты за счёт доходов от других видов работ. Т. е. идёт вынужденный мухлёж в рамках муниципального контракта. Конечно, можно и нужно отчитывать нерадивых, но, сколько бы ни стучал кулаком по столу Владимир Слепцов, он не изменит этим суть — расценки надо пересматривать.

В-пятых, в муниципальном контракте предусмотрены малые объемы на вывоз снега. Причина опять банальна — это достаточно дорого. Но без вывоза снега расчистка магистралей превращается в «мартышкин труд» — автотранспорт растаскивает снег с обочин по полотну дорог и его необходимо опять счищать. Тратиться сверх запланированного объёма на вывоз снега подрядчики естественно не хотят — за это им не заплатят.

В-шестых, городским властям никак не удаётся наладить взаимодействие с ГИБДД. Без сотрудников инспекции проблему припаркованных автомобилей подрядчикам не решить. А это значит, что дорожная техника во многих местах не сможет перемещать снежную массу к обочине и будет оставлять её на проезжей части.

Вопрос взаимодействия городских властей с инспекцией по безопасности дорожного движения стоит рассмотреть отдельно от проблем уборки. Большой снегопад всегда становиться причиной повышения числа дорожно-транспортных происшествий и осложнений в организации движения на проблемных перекрёстках. Однако создаётся впечатление, что в Ярославле сотрудников инспекции на каждом перекрёстке можно наблюдать лишь во время визитов больших московских чиновников или по причинам других «усилений», не связанных с ухудшением погодных условий.

Всё это можно назвать аргументами в пользу бедных. Но так оно и есть — мы бедны. И нам всем надо научиться жить по средствам, а власти перестать пускать пыль в глаза ярославцам. Ручное управление процессом эффектно смотрится лишь на экране телевизора, и то до поры до времени. Необходим системный подход к проблеме.

По информации ИА REGNUM, с 1 января 2017 года мэрия Ярославля планирует расторгнуть контракт на ремонт и содержание улично-дорожной сети города с государственным предприятием «Ярдормост». Наверное, это правильное решение. Несмотря на все надежды (мол, госпредприятие будет убирать город хорошо) эта компания оказалась не способна организовать работы должным образом и превратилась в посредника для распределения субподрядов без аукционов. По сути, госкомпания стала «прокладкой», которая не обзавелась ни своей техникой, ни людьми для уборки Ярославля.

Ситуацию можно и должно использовать во благо. Необходимо создать условия для создания и развития нескольких специализированных предприятий, способных с максимальной ответственностью в условиях честной конкуренции взять на себя обязательства по обеспечению жизнедеятельности города. Быть может, лучше сузить специализацию предприятий, поскольку убирать дороги, чистить тротуары, обслуживать мостовое хозяйство и содержать парки — совершенно разное дело.

Нужно подбирать специалистов, решать вопросы технического обеспечения, прорабатывать и реализовывать новые проекты, например, по снегоплавильным установкам, вносить изменения в «титульный список», в регламент работ и т.д.

И главное — надо перестать врать, что буквально завтра наступит светлое будущее по мановению волшебной палочки. Не надо бояться говорить правду. Ярославцы способны понять и потерпеть, если они будут знать, что хочет сделать власть в итоге, как она будет это делать и когда.

Городская власть должна понять, что от картинки в телевизоре её имидж зависит лишь какое-то время. А вот от реальной работы коммунальных служб зависит гораздо больше. Час стоящего в пробках города — это огромные экономические потери, а пять минут застрявшей в сугробе «скорой» могут стоить и человеческой жизни.

Алексей Яковлев, шеф-редактор ИА REGNUM в Ярославле.