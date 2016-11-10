Москва, 10 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий увеличение штрафов за нарушения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, внесло в Госдуму заксобрание Липецкой области, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Речь идет о нарушениях, совершаемых любителями катания на катерах и гидроциклах.

Isakaisaka1 Гидроцикл

Действующие штрафы, по мнению авторов, «не соответствуют значимости охраны жизни и здоровья граждан, несоразмерны тяжести и опасности административного правонарушения, не достигают превентивной цели административного наказания и предупреждения правонарушений».

Законодатели предлагают повысить штрафы, максимальный составит 5 тыс. для физлиц и 10 тыс. рублей для юрлиц.

Число происшествий с маломерными судами постоянно увеличивается, указали парламентарии. Так, в 2015 году зафиксировано 36 аварийных происшествий с маломерными судами, что на 20% больше, чем в 2014 году (29 происшествий), в результате указанных происшествий погибли 32 человека (2014 год — 17 человек), получили травмы 19 человек (2014 год — 11 человек), приводят они статистику.