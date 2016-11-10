Калининград, 10 ноября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Калининградской области зафиксировано необычное явление — массовый прилёт снегирей.

Кирилл Иванюков / park-kosa.ru Снегирь, пойманный на Куршской косе в Калининградской области

На полевом стационаре «Фрингилла» на заповедной Куршской косе было поймано несколько сотен этих птиц, уточнил корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник национального парка «Куршская коса» Кирилл Иванюков.

Снегири гнездятся в северных хвойных лесах, а осенью кочуют к югу, появляясь на Куршской косе в конце октября — ноябре. Но так много снегирей попадает в большие ловушки редко (последний раз такое явление наблюдалось шесть лет назад).

«Это явление может быть связано с хорошим размножением птиц, а также с неурожаем семян древесных и кустарниковых пород на севере. Если урожаи маленькие, а птиц много, то пернатые начинают перемещаться в поисках корма», — сообщил Иванюков.

На Куршской косе в этом году корма было достаточно, в избытке плодоносили рябина, барбарис, черемуха и крушина, поэтому, полагают орнитологи, красногрудые пернатые «задержались».