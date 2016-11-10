В Калининградской области зафиксирован массовый прилёт снегирей
Калининград, 10 ноября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Калининградской области зафиксировано необычное явление — массовый прилёт снегирей.
На полевом стационаре «Фрингилла» на заповедной Куршской косе было поймано несколько сотен этих птиц, уточнил корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник национального парка «Куршская коса» Кирилл Иванюков.
Снегири гнездятся в северных хвойных лесах, а осенью кочуют к югу, появляясь на Куршской косе в конце октября — ноябре. Но так много снегирей попадает в большие ловушки редко (последний раз такое явление наблюдалось шесть лет назад).
«Это явление может быть связано с хорошим размножением птиц, а также с неурожаем семян древесных и кустарниковых пород на севере. Если урожаи маленькие, а птиц много, то пернатые начинают перемещаться в поисках корма», — сообщил Иванюков.
На Куршской косе в этом году корма было достаточно, в избытке плодоносили рябина, барбарис, черемуха и крушина, поэтому, полагают орнитологи, красногрудые пернатые «задержались».