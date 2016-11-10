Нижний Новгород, 10 ноября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области смогут с 1 февраля 2017 года получить по 1 гектару земли в Магаданской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном Мининвесте, в безвозмездное пользование земля в рамках программы «Дальневосточный гектар» будет предоставляться сроком на пять лет.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968.СССР Будете у нас на Колыме — милости просим!

Далее участок можно будет арендовать или оформить в собственность, но только в том случае, если земля за этот период была освоена. В ином случае ее изымут.

На сегодня одним из активных участников программы «Дальневосточный гектар» является Магаданская область. Именно в этом регионе все нижегородцы смогут получить земельный участок под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность.

Как пояснили в министерстве, для граждан, принявших участие в программе, предусмотрены меры поддержки, такие как социальные льготы, вычет к процентной ставке для ипотечных кредитов, материальная поддержка при переезде, помощь в поиске работы и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» принята по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам I Восточного экономического форума и находится под его личным контролем.