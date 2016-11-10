Москва, 10 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook назвала западные СМИ «пЛОХими экспертами», а их"раскрученную «аналитику» блефом. Так Захарова прокомментировала статью The New York Times, вышедшую под заголовком «Для России и Путина, неожиданный подарок от Америки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По мнению официального представителя МИД РФ, «западные СМИ, короли мейнстрима» и сейчас не могут признать, что оказались плохими экспертами и аналитиками. «Именно так — пЛОХими экспертами», — пишет Захарова.

Она пояснила причину провала их прогнозов результатов президентских выборов в США: это отсутствие объективности. «Много лет, а последние годы агрессивно они внушали всем мантру о"плохой России» как причине всех бед», — заявила дипломат, добавив, что из их публикаций, которые они сами же и читали, получилась"глобальная информационная карусель».

«Этот иллюзорный мир был им приятен и комфортен. Потому что они ничем не рисковали, описывая несуществующую действительность», — написала Захарова. Она посоветовала западным СМИ интересоваться собственными странами и собственными народами, назвав объективность важным профилактическим средством «от мировых потрясений».