Бишкек, 10 ноября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Молодежное крыло «Партии коммунистов» Киргизии предлагает установить в Бишкеке памятник Иосифу Сталину. Об этом политические активисты заявили сегодня, 10 ноября, выступая на пресс-конференции в киргизской столице, пишет «Вечерний Бишкек».

Виктор Иванов. Великий Сталин — светоч коммунизма. 1949

По словам инициаторов, они прекрасно понимают, что Сталин был неоднозначной личностью, но несмотря на это, он заслуживает большего внимания со стороны киргизстанцев, поскольку является неотъемлемой частью истории Киргизии.

«Благодаря именно Сталинской Конституции от 5 декабря 1936 года наша страна в свое время из АССР была преобразована в полноправную Советскую Социалистическую Республику», — пояснили они свою позицию по этому вопросу.

Член Центрального комитета «Партии коммунистов» Ырысбек Тойбеков отметил, что

киргизские политические деятели слишком увлеклись лоббированием интересов крупного бизнеса и при этом обращают недостаточно внимания на потребности рядовых граждан.

«Статуя Иосифа Виссарионовича будет служить суровым напоминанием чиновникам о необходимости думать в первую очередь о благе страны и простого народа», — цитирует активиста ИА «Вести.kg».

ИА REGNUM напоминает, что Конституция СССР 1936 года (неофициально именуемая также «Сталинской Конституцией» и «Конституцей победившего социализма»), благодаря которой на карте мира появилась Киргизская ССР, была принята в ходе VIII Всесоюзного чрезвычайного съезда Советов 5 декабря 1936 года. Эта версия Основного закона СССР действовала вплоть до 1977 года.

Отметим, что в соответствии с Конституцией 1936 года впервые всем гражданам Советского Союза были предоставлены всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании, право на бесплатное образование, а также право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни.