Чебоксары, 10 ноября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 10 ноября, произошло частичное обрушение нежилого двухэтажного здания по улице Гражданской. В результате ЧП никто не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

21.mchs.gov.ru Обрушившееся здание по улице Гражданской в Чебоксарах

По данным спасателей, в 11:25 часов в городе произошло частичное «обрушение кладки угла нежилого двухэтажного здания, расположенного по улице Гражданская, 30». Было задействовано семь единиц техники МЧС, 24 спасателя.

В мэрии Чебоксар отмечают, что пострадавших нет. Причина происшествия выясняется. «Здание — старое. Скорее всего, ЧП произошло из-за работ по укреплению фундамента», — полагают в администрации города.

Напомним, в 2012 году в Чебоксарах в посёлке Новые Лапсары по ул. Совхозная обрушилась стена общежития. Специалисты зафиксировали локальное сползание и выпад слоя кирпичной кладки торцевой стены третьего и четвертого этажей. В ходе разбирательств выяснилось, что в общежитии самовольно переоборудовали душевые кабины — в результате стена отсырела и обрушилась.

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