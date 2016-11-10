Томск, 10 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разрабатывают 3D-принтер, который позволит российским космонавтам печатать детали, необходимые для работы с оборудованием Международной космической станции (МКС). Как сообщили в пресс-службе университета, на сегодняшний день создан функциональный макет принтера и подана заявка на проведение эксперимента на МКС. Эксперимент планируется провести к концу 2018 года, он поможет отработать технологические режимы 3D-печати в условиях невесомости.

Http://news.tpu.ru Томский политехнический университет разрабатывает 3D-принтер для работы с оборудованием Международной космической станции

«Когда космонавты работают с оборудованием на станции, периодически возникает потребность в использовании различных деталей — таких, как заглушки, крепеж проводки, крышки разъемов и т.д., — отметил заместитель директора по развитию Института физики высоких технологий ТПУ Евгений Колубаев. — Сейчас эти детали доставляются грузовыми кораблями. Стоимость такой доставки высока, и корабли отправляются к МКС только несколько раз в год, спользование на МКС аддитивных технологий позволит печатать такие детали непосредственно на станции. Космонавт получает 3D-модель детали и программу для ее печати с Земли и может изготовить деталь тогда, когда в ней возникнет потребность. Отмечу, что на американском сегменте МКС уже проходят испытания подобных принтеров».

«Использование 3D-печати на МКС предъявляет специфические требования. Например, принтер для МКС должен быть замкнутого цикла, чтобы эти газы, выделяющиеся при печати, не попадали в атмосферу станции. Кроме того, печать в условиях невесомости отличается от земных условий. При печати на Земле гравитация вносит существенный вклад в «склеивание» слоев при послойном формировании детали. Отсутствие гравитации требует изменений и в технологии, и в конструкции принтера. Все эти нюансы поможет отработать эксперимент на МКС», — пояснил Колубаев.

Для проведения эксперимента на МКС будет создано несколько образцов 3D-принтера, включая тот, что будет отправлен на МКС. «Эксперимент на МКС требует серьезной подготовки. Чтобы отправить на станцию научное оборудование, нужно пройти все стадии разработки: эскизный проект, технический проект, рабочий проект, испытания макетов, и только потом изготавливаются летные образцы, — рассказал заместитель директора по развитию Института физики высоких технологий ТПУ. — В 2017 году мы планируем пройти все необходимые этапы разработки, а сам эксперимент возможно будет провести к концу 2018 года».

Разработка 3D-принтера для использования в условиях невесомости ведется в рамках Стратегической академической единицы «Космическое материаловедение».