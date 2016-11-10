Москва, 10 ноября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В 2017 году на МКС состоится совместный российско-американский эксперимент по воздействию факторов космического полёта на живые организмы. Для этого станцию отправят 20 мышей, рассказал замгендиректора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв, передает 10 ноября RT.

Kapa65 Мыши

По словам Сычёва, грызуны будут доставлены на борт МКС и проведут там 30 суток. Затем животные живыми будут возвращены на Землю.

Отмечается, что эксперимент будет подобен проведенному в 2013 году, когда в космос был запущен аппарат «Бион-М» с животными на борту. Тогда российские специалисты отправили на орбиту 45 мышей, 15 гекконов, 28 улиток и икринки рыб.