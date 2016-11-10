Москва, 10 ноября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Короткий период с 8 по 9 ноября стал историческим для всего мира. На выборах президента США 8 ноября победил республиканец Дональд Трамп, победы которого опасались во многих развивающихся странах. Причины опасения были связаны с заявлениями Трампа в период избирательной кампании относительно протекционистских мер США в отношении доступа на американский рынок товаров из зарубежных стран, в том числе из Китая и некоторых стран Латинской Америки. Поэтому в период 8−9 ноября большинство валютных рынков развивающихся стран ушли в «красную» зону.

epSos.de Валюты

Очень мало валют развивающихся стран смогли сохранить спокойствие после объявления сенсационных итогов выборов в США. Единственной растущей валютой в указанный период стал бразильский реал (+1,5%). Философское спокойствие сохранили российский рубль и индийская рупия, которые торговались в нейтральной зоне.

Абсолютным лидером падения стало мексиканское песо, которое после объявления о победе Трампа рухнуло на 6,28% всего за один день. У мексиканцев есть причины опасаться победы скандального миллиардера, который еще до выборов обещал в случае избрания ликвидировать соглашение о беспошлинной торговле с Мексикой. Правда, президент Мексики Пенья Ньето позвонил Трампу после выборов и поздравил его с победой, объяснив своим избирателям, что Трамп его заверил в том, что соглашение не будет отменено. Однако валютный рынок отнесся к заявлению президента Мексики скептически.

На объявлении итогов выборов президента США сильно упали турецкая лира (-2,14%) и азербайджанский манат (-1,18%). Подешевели к доллару менее чем на процент китайский юань (-0,57%), южноафриканский рэнд (-0,53%), казахстанский тенге (-0,45%).

В России рубль на итоги выборов президента США отреагировал спокойно. Более важными событиями для валютного рынка трейдеры посчитали внутренние новости, в частности, повышение прогноза по динамике российского ВВП Всемирным банком. Так, согласно прогнозу, в 2017 году ВВП России вырастет на 1,5%, а в 2018 году — на 1,7%. Одновременно Минэкономразвития подтвердило прогноз спада ВВП по итогам 2016 года не более чем на 0,6% и прогноз роста ВВП в 2017 году на 1%.

В Бразилии реал проигнорировал итоги выборов президента США и вырос на 1,5% на фоне всеобщей нервозности. Причина заключается, скорее всего, в том, что возможное ухудшение экономических отношений США и Латинской Америки в период правления Трампа на экономику Бразилии не должно повлиять так же сильно, как на экономику Мексики либо некоторых других латиноамериканских стран. Экономика Бразилии защищена протекционистскими мерами, за которые Обама и Клинтон не раз критиковали власти страны. Кроме того, многие бразильцы, разделяющие взгляды бывших президентов Лулы да Силва и Дилмы Русеф, уверены в том, что Дилма Русеф была отстранена от власти не без помощи США. А при Трампе, как они ожидают, вмешательство Америки во внутренние дела Бразилии сократится.

В Казахстане курс тенге к доллару понизился, однако причиной стали, скорее не итоги выборов в США, а ограничения на работу с физическими лицами, введенные Национальным банком для ряда небольших банков. Это вызвало определенную напряженность на валютном рынке, но руководство Нацбанка Казахстана заверило рынок, что подобные меры являются плановыми и не связаны с какой-либо угрозой для банковской системы страны.

Прогноз по значениям пары доллар/рубль в 63−64 подтверждается, а по значениям пары евро/рубль прогноз меняется до отметок 69−70. По курсу тенге ожидания пересмотрены до уровней 339−342 тенге за доллар и 378−381 тенге за евро.