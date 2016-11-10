Севастополь, 10 ноября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Имущественный комплекс зданий бывшего института банковского дела передан в распоряжение Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова. Соответствующее решение было принято 10 ноября на заседании правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Речь идет только о зданиях — прилегающая парковая зона остается в собственности города.

Sevastopolis.com Здание Банковского института

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников, выступая на заседании, отметил, что обсуждение вариантов использования исторических зданий в центре города обсуждалось в течение трех месяцев, проводился опрос жителей города на сайте правительства. Напомним, на комплекс зданий на улице Парковая в Севастополе претендовали, помимо Минобороны РФ, министерство образования и науки РФ (в этом случае помещения предполагалось передать СевГУ) и правительство Севастополя.

«Подавляющее большинство горожан высказалось за сохранение учебного профиля объекта. Учитывая резолюцию президента Российской Федерации Владимира Путина на обращение министра обороны Сергея Шойгу передать здание в ведение училища, принимая во внимание мнение севастопольцев, принято решение передать имущественный комплекс в федеральную собственность для организации в нем дополнительных учебных корпусов Нахимовского училища», — сказал глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Сейчас в федеральной целевой программе предусмотрены средства на реконструкцию объектов, находящихся в ведении СГУ. Существовали риски, что в случае передачи здания нашему университету, федеральное финансирование будет сокращено», — подчеркнул глава города.

«Федеральные органы власти приняли консолидированное решение не перепрофилировать здание под нужды исполнительной и законодательной органов власти Севастополя, поэтому считаем эти траты нецелесообразными», — подчеркнул вице-губернатор.

При этом, по словам заместителя губернатора Ильи Пономарева, на содержание академии ежемесячно из городского бюджета выделяется 3 млн рублей.

Нахимовскому училищу будут переданы лишь непосредственно здания. Парковая зона по-прежнему останется в городской собственности, а значит — будет доступна всем желающим.

Как сообщил начальник Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, капитан 1 ранга Александр Гринкевич, передача имущественного комплекса Банковской академии Военно-морскому училищу им. П.С. Нахимова позволит отказаться от планов по строительству на территории «исторической части» училища жилого комплекса, а построить там новую, современную базу для военной профессиональной подготовки.

«Никакого рекреационного комплекса, о котором говорили жители города, на территории училища не будет», — пообещал Александр Гринкевич.

Сегодня в училище проходит обучение около тысячи курсантов и полторы тысячи студентов. По словам Гринкевича, в ближайшее время курсантский поток может быть расширен: «В частности, сейчас прорабатывается вопрос подготовки курсантов по еще одной специальности — «ракетчик-подводник», что повлечет прибытие учащихся из Санкт-Петербурга».

Институт банковского дела Украинской академии банковского дела Нацбанка был построен в 2009 году. Под строительство было отведено 5,5 га земли в районе парка Победы. Институт рассчитан на 2,5 тыс. студентов и располагает учебным корпусом площадью свыше 23,5 тыс. кв. м, девятиэтажным общежитием и спортивным комплексом площадью пять тысяч кв. м.

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В июне 2015 года комплекс института банковского дела был передан в безвозмездное постоянное пользование Центробанку России. На его базе создан Московский банковский колледж. Позднее Центробанк отказался от пользования, и комплекс должен быть возвращен в имущественную казну Севастополя.