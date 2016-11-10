Москва, 10 ноября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В октябре, третий месяц подряд, наиболее популярным легковым автомобилем у российских покупателей остался KIA Rio. Продажи модели за второй осенний месяц составили 8947 единиц, что на 0,8% меньше показателя октября 2015 года, сообщает агентство «Автостат».

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Вторым в списке предпочтений автовладельцев идет Hyundai Solaris, реализованный в количестве 7477 единиц (-21,4% к прошлому году). На третьем месте — LADA Granta с показателем продаж 6815 экземпляров (-26,8%).

Далее идет седан LADA Vesta (5074 шт), за ним — лидер среди кроссоверов Hyundai Creta (4576 шт), седан Volkswagen Polo (4474 шт) и Renault Duster (3472 шт). Также в число наиболее востребованных моделей вошли универсал LADA Largus, седан Renault Logan и внедорожник LADA 4×4.