Москва, 10 ноября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Москва уважает выбор американского народа. Об этом 10 ноября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бенина Орельена Агбенонси заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Gage Skidmore Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

«Наши оценки выборов уже были даны президентом РФ, когда он выступал вчера в Кремле. Мы уважаем выбор американского народа, открыты для работы с новым президентом, как было бы при любом исходе выборов. Рассчитываем, что отношения РФ и США будут выправляться и станут нормальными, что отвечает и интересам наших народов, и международного сообщества», — сказал Лавров.

Он напомнил о международном правовом аспекте, «так как у США есть обязательства перед ОБСЕ по наблюдению»: «Наблюдение было организовано. Предварительный доклад уже выпущен — в нём указано, что выборы соответствуют всем стандартам. Есть и внутренняя сторона правового измерения — есть законодательство и система США, которая предполагает избрание через коллегию выборщиков, и случается, что кандидат, получивший большинство голосов в стране, не получает большинство у выборщиков».

Лавров рассказал о дискуссии об американской избирательной системе с экс-госсекретарём США Кондолизой Райс: «Когда Кондолиза Райс была на своём посту, мы вели беседу об устройствах и системах стран в сфере выборов, и она сказала, что американцы знают, что их система несправедлива, но это их система, и они к ней привыкли, и вообще, не волнуйтесь. Ну, мы и не волнуемся».

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших 8 ноября в США. Согласно итогам выборов, Трамп победил в ключевых американских штатах, а также заручился поддержкой 289 выборщиков, тогда как его соперница Хиллари Клинтон была поддержана 218 выборщиками.