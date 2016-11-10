Калининград, 10 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Калининградской области найден тайник, содержащий внушительный объём взрывчатки времён Великой Отечественной войны. Как сообщили сегодня, 10 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ, спецоперация прошла вблизи посёлка Взморье Светловского района.

УФСБ Калининградский тайник с боеприпасами

Совместно с сотрудниками полиции было обнаружено и изъято около 10 кг тротила. Среди найденных боеприпасов — пять выстрелов типа «Фауст-патрон» (общей массой взрывчатого вещества порядка 4 кг), восемь капсюль-детонаторов, четыре зажигательные трубки, пять гранат без взрывателей, 23 снаряда различного типа и калибра.

Согласно судебной комплексной взрывотехнической экспертизе, находки являются взрывными устройствами, пригодными к использованию.

В настоящее время ФСБ устанавливает причастных к организации тайника.

ИА REGNUM уточняет, что подобный схрон в Калининградской области был выявлен ФСБ в апреле 2015 года. Тогда в лесном массиве, расположенном у посёлка Луговое Гурьевского района, оперативники нашли пять гранат «Ф1», 40 детонаторов, 20 кг тротила, 169 патронов калибра 7,62 мм, а также один осколочно-фугасный снаряд калибра 76 мм.

Отметим, что Восточно-Прусская операция 1945 года по расходу боеприпасов «не имела себе равных среди всех операций в истории войн» (цитата маршала Александра Василевского, руководившего штурмом немецкого города-крепости Кёнигсберг).

Для сравнения: во время Курской битвы было потрачено 10 640 вагонов боеприпасов, при взятии Берлина — 11 635 вагонов, в Восточно-Пруссой операции 15 тысяч 38 вагонов.

На сегодня, по подсчётам специалистов, суммарное число всех неразорвавшихся боеприпасов в российском эксклаве достигает 1,35 млн штук.