Лавров: Россия готова активизировать военное сотрудничество с Бенином
Москва, 10 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Россия и Бенин договорились о конкретных шагах в ряде направлений. Об этом 10 ноября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бенина Орельена Агбенонси заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы провели разговор, по сути дела, по широкому спектру проблем. Наши отношения носят дружественный характер. Мы договорились о конкретных шагах в ряде направлений, и об упрочении договорно-правовой базы. Мы отметили потенциал транспортной инфраструктуры, создание энергогенерирующих мощностей», — сказал Лавров.
По его словам, стороны условились продолжать сотрудничество в сфере подготовки бенинских кадров в российских вузах: «Также подтвердили готовность к активизации военного и военно-технического сотрудничества с Бенином».
Лавров подчеркнул, что стороны говорили и о глобальных проблемах: «У нас совпадающие или близкие подходы. Мы выступаем за уважение международного права, центральной роли ООН. Конечно, мы выступаем за урегулирование спорных ситуаций исключительно политико-дипломатическим путём».
Министр рассказал, что также обсуждались ситуации в Сирии, в Ливии и другие последствия «Арабской весны»: «Любые конфликты должны урегулироваться через процессы национального примирения. Эта позиция РФ в полной мере применима к рассмотрению африканских проблем. Особое внимание уделили перспективам взаимодействия в ООН и на других площадках. Наши переговоры были весьма и весьма полезными. Мы договорились продолжать диалог. Убеждён, что многие из намеченных планов будут реализованы в обозримой перспективе».