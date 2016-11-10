Москва, 10 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Россия и Бенин договорились о конкретных шагах в ряде направлений. Об этом 10 ноября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бенина Орельена Агбенонси заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы провели разговор, по сути дела, по широкому спектру проблем. Наши отношения носят дружественный характер. Мы договорились о конкретных шагах в ряде направлений, и об упрочении договорно-правовой базы. Мы отметили потенциал транспортной инфраструктуры, создание энергогенерирующих мощностей», — сказал Лавров.

По его словам, стороны условились продолжать сотрудничество в сфере подготовки бенинских кадров в российских вузах: «Также подтвердили готовность к активизации военного и военно-технического сотрудничества с Бенином».

Лавров подчеркнул, что стороны говорили и о глобальных проблемах: «У нас совпадающие или близкие подходы. Мы выступаем за уважение международного права, центральной роли ООН. Конечно, мы выступаем за урегулирование спорных ситуаций исключительно политико-дипломатическим путём».

Министр рассказал, что также обсуждались ситуации в Сирии, в Ливии и другие последствия «Арабской весны»: «Любые конфликты должны урегулироваться через процессы национального примирения. Эта позиция РФ в полной мере применима к рассмотрению африканских проблем. Особое внимание уделили перспективам взаимодействия в ООН и на других площадках. Наши переговоры были весьма и весьма полезными. Мы договорились продолжать диалог. Убеждён, что многие из намеченных планов будут реализованы в обозримой перспективе».