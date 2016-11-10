Москва, 10 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый по делу о хищении госсредств, оставлен под стражей до 15 декабря 2016 г. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Московский городской суд (Мосгорсуд).

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

«Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда о продлении срока меры пресечения в отношении Г. Пирумова без изменений», — говорится в сообщении.

Таким образом, Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов, которые просили освободить подозреваемого из-под стражи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2016 г. в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России задержали Григория Пирумова. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда чиновников Министерства культуры РФ и нескольких предпринимателей, которые подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

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