Замминистра культуры РФ Пирумов оставлен под стражей
Москва, 10 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый по делу о хищении госсредств, оставлен под стражей до 15 декабря 2016 г. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Московский городской суд (Мосгорсуд).
«Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда о продлении срока меры пресечения в отношении Г. Пирумова без изменений», — говорится в сообщении.
Таким образом, Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов, которые просили освободить подозреваемого из-под стражи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2016 г. в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России задержали Григория Пирумова. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда чиновников Министерства культуры РФ и нескольких предпринимателей, которые подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.
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