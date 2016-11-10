Москва, 10 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Новый модуль Международной космической станции (МКС), над которым сейчас работают российские специалисты, будет оснащен устройством для создания искусственной гравитации. Об этом сообщил 10 ноября журналистам директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Goodfon.ru Вид на Землю с борта МКС

По словам Орлова, речь идет об использовании центрифуги малого радиуса. Этот метод показал свою перспективность для моделирования на орбите Земли искусственной силы тяжести.

Центрифуга обеспечит создание искусственной гравитации на трансформируемом модуле, который в настоящее время разрабатывают в РКК «Энергия». Модуль представляет собой надувную конструкцию, подобную американскому BEAM. По мнению специалистов, в будущем с помощью таких модулей может быть увеличено пространство, предназначенное для жизни и работы людей в космосе.