Пекин, 10 ноября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 20,3% в октябре текущего года по сравнению с прошлым годом, заявили представители Китайской ассоциации автопроизводителей, сообщает 10 ноября Associated Press.

Avtoed.com Стоянка новых автомобилей

Автодилеры продали 2 млн 300 тыс. легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников. Общий объем продаж автотранспортных средств, включая грузовые автомобили и автобусы вырос на 18,6% и достиг показателя в 2 млн 600 тыс. единиц.

Продажи внедорожников в октябре 2016 выросли на 43,3% по сравнению с годом ранее, было продано 896 тыс. автомобилей. Продажи седанов выросли на 10,1% и составили 1 млн 200 тыс. единиц.

Напомним, автомобильный рынок Китая является одним из крупнейших в мире. Всего в 2015 году в КНР было продано 21 млн 140 тыс. автомобилей. В октябре прошлого года власти Китая в два раза сократили налог на приобретение нового автомобиля с двигателем, объем которого не превышает 1,6 литра.

Налоговые льготы будут действовать до конца 2016 года. По прогнозу специалистов в 2016 году рост продаж на автомобильном рынке КНР должен составить 6%.