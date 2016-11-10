Чебоксары, 10 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Попадание в президентский кадровый список резервиста из Чувашии вызвало новую волну обсуждения возможных грядущих изменений. Курс Владимира Путина на кадровое обновление в структурах власти, наблюдаемый в последнее время, в Чувашии усиливается тем, что в президентский список резервистов представители республики не попадали несколько лет. Причём на первой «скамейке запасных» в 2009 году было сразу трое, которые сразу же совершили карьерный скачок, и один из них — теперь глава Чувашии Михаил Игнатьев, другой, из первой «сотни», — действующий глава Коми Сергей Гапликов. Кроме того, Моторин, за исключением Игнатьева, — единственный, кто остался в Кабинете министров из правительства Николая Федорова (первого президента Чувашии) и имеет столь большой опыт работы во власти. Включение в президентский список премьер-министра Ивана Моторина чувашские политики считают сигналом к старту, он может начать карьерное движение как по горизонтали, так и наверх, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, Госсовет Чувашии Президентские «резервисты» Надежда Прокопьева и Иван Моторин

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Иван Моторин может рассматриваться как кандидат в губернаторы, в состав федерального правительства и иные должности, которые связаны с управлением на федеральном уровне, считает депутат Госдумы от Чувашии, справоросс Олег Николаев. При этом он выразил сожаление, что Чувашию представляет только один человек, да ещё с длительным перерывом, в то время как, например, Пензенскую область — трое.

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Парламентарий высказал мнение, что с приходом в администрацию президента России новых руководителей «содержательно и качественно будет меняться работа с кадровым резервом». «Пришли Кириенко, Вайно. Очевидно, что они начнут влиять и работать с регионами, в том числе с кадровым резервом. И в этой связи можно ожидать разные направления, — заявил ИА REGNUM Николаев. — Если бы я был на их месте, то определил бы реальные и потенциальные возможности человека, который входит в кадровый резерв — дальше его надо готовить в соответствии с теми задачами, которые стоят перед страной. Мы же понимаем, что президентский кадровый резерв должен решать задачи управления уже Российской Федерации. И это, очевидно, — губернаторский корпус, правительство и иные должности, которые связаны именно с управлением на федеральном уровне. Надо рассматривать именно такие должности, куда может начаться движение Ивана Борисовича», — сказал парламентарий.

«Рад за Ивана Борисовича персонально. Возможно, это может послужить толчком для карьерного роста. Причем он может быть в любом направлении — как по горизонтали, так и наверх», — полагает Олег Николаев.

Справоросс считает, что чувашский премьер «теоретически» может рассматриваться в качестве кандидата на пост главы не только Чувашии, но и другого региона: «Это будет зависеть от кадровой политики Кремля. Если они примут такое решение, что нужна ротация, то есть если будут назначать не по принципу, кто где живёт, а по принципу — способен, квалифицирован и может, то вполне возможен и такой вариант развития событий. В любом случае для Моторина — это сигнал к старту. Особенно учитывая развитие событий с другими персонами, состоявшими в кадровом резерве».

«С другой стороны, огорчён за Чувашию, так как за длительный период в президентский резерв попадает только один человек. Очевидно, что это происходит не потому, что в регионе нет достойных кандидатов. Причина, прежде всего, в низком уровне работы администрации главы Чувашии по формированию кадрового резерва внутри республики и соответственно — дальнейшее продвижение кандидатов на федеральный уровень», — отметил Олег Николаев.

Напомним, ранее чувашские политики также высказывали мнения, что Иван Моторин может претендовать на пост главы региона. Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что премьер «вполне может быть одним из кандидатов на пост главы Чувашии». «Поговаривают даже, что Игнатьев (глава Чувашии Михаил Игнатьев) делает на него ставку как на своего преемника», — говорит политик, не исключая вероятности досрочной отставки руководителя региона. Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев полагает, что Моторин «может быть назначен губернатором русскоязычного региона — на пост главы в национальных республиках его не поставят из-за незнания языка». И не исключает также, что чувашский премьер может сделать карьеру в федеральном правительстве, в том числе стать федеральным министром.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем. Чувашию в нём представляет премьер-министр республики Иван Моторин, который возглавляет правительство республики почти пять лет. Напомним, ранее от Чувашии в президентском кадровом резерве были премьер республики Сергей Гапликов, который входил в первую «сотню» резервистов, глава Минсельхоза Михаил Игнатьев и руководитель управления Минюста Надежда Прокопьева. Все трое были включены в резерв в 2009 году. Вскоре после попадания в президентский список они пошли на повышение. Сергей Гапликов с премьерского поста перешёл в аппарат правительства РФ заместителем Сергея Собянина, затем возглавил «Олимпстрой», а в настоящее время руководит Коми. Михаил Игнатьев с 2010 года руководит Чувашией, Надежда Прокопьева тогда же была назначена министром юстиции республики и проработала на этой должности шесть лет, но месяц назад перешла работать в Госсовет республики руководителем аппарата.