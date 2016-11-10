Калуга, 10 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Жуковский районный суд вынес обвинительный приговор двум жителям Калужской области, укравшим еще в 2015 году картины из музея. Как заявила 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, суд установил, что утром 9 июля 2015 года в городе Тарусе двое мужчин в масках проникли в здание картинной галереи, которая является филиалом Калужского музея изобразительных искусств. Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, и шприцом, заправленным жидкостью красного цвета, они связали директора и искусствоведа и похитили этюд работы Поленова «Голова иерусалимского еврея», картины Айвазовского «Море у острова Капри» и картину итальянского художника Николо Алунно «Распятие с предстоящими и святым Франциском Ассизским».

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Затем злоумышленники с похищенными картинами скрылись с места происшествия на личном автомобиле с заранее похищенными государственными знаками. Сумма причинённого ущерба государству составила около 23 млн рублей.

Суд приговорил одного из грабителей к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Другой налетчик (с учетом неотбытого наказания) проведет в заключении 5,5 лет. Отбывать наказание музейные воры будут в исправительной колонии строгого режима. Также на каждого из похитителей наложен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД России, похищенные картины Айвазовского и Поленова были найдены в 2015 году в ходе обыска квартир налетчиков. Третью картину, принадлежащую кисти итальянского художника XV века Николо Алунно силовики обнаружили в одном из ломбардов Москвы.

В сентябре 2015 года все три похищенные картины были возвращены в Тарусскую картинную галерею.