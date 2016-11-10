Вашингтон, 10 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс, ранее пытавшийся выдвинуться кандидатом в президенты США от Демократической партии, готов сотрудничать с новоизбранным главой Белого дома Дональдом Трампом ради рабочего класса. Об этом, как передает НТВ, сообщил сам политик.

Gage Skidmore Берни Сандерс

По словам сенатора, он готов лично оказать Трампу всяческую поддержку, если новый президент всерьез озабочен улучшением жизни рабочих в стране.

При этом Сандерс добавил, что не станет поддерживать нового главу Белого дома в вопросах расизма, сексизма, ксенофобии и антиэкологической политики.

«Мы будем активно выступать против его возможного курса в вопросах расизма, сексизма, ксенофобии и антиэкологической политики», — сказал Сандерс.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 8 ноября 2016 г.

По последним данным, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон получила 218 голосов выборщиков, а миллиардер Дональд Трамп — 289 голосов.

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