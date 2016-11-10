Москва, 10 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» с января по сентябрь 2016 года нарастила добычу нефти и конденсата на до 152,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 0,3%, говорится в пресс-релизе компании.

Finobzor.ru Добыча нефти

Среднесуточная добыча жидких углеводородов выросла в третьем квартале 2016 года на 1% по отношению к показателям второго квартала, и на 1,3% — к третьему кварталу 2015 года. Этот показатель составил 4,15 млн баррелей в сутки.

Рост обеспечила добыча в Юганскнефтегазе, Самаранефтегазе, Томскнефти и проектах Ванкорской группы. Также в компании отметили начало добычи на Восточно-Мессояхском месторождении.

Объем эксплуатационного бурения с января по сентябрь вырос на 42% и достиг 7 млн м.