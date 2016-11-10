Улан-Удэ, 10 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В Бурятии по факту банкротства публичного акционерного общества (ПАО) «БайкалБанк» возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 ноября, в прокуратуре Бурятии.

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По данным ведомства, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), по материалам прокурорской проверки, а также по документам, предоставленным МВД и УФСБ по Бурятии.

Установлено, что с 1 января по 18 августа текущего года руководство ПАО совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости.

«Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей. Данные действия повлекли неспособность банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей», — говорится в сообщении прокуратуры Бурятии.

В результате кредиторам банка причинен крупный ущерб в сумме не менее 2,25 млн руб, подытожили в ведомстве.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «БайкалБанк» был лишен лицензии в августе текущего года. В октябре публичное акционерное общество было признано банкротом, в отношении него открылось конкурсное производство сроком на 1 год.