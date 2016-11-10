Москва, 10 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Совфеде считают, что диверсанты попали в Крым не по собственному желанию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич отметил, что задержание троих граждан Украины по подозрению в подготовке диверсий — это уже не первый случай.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Понятно, что диверсанты попали в Крым не по собственному желанию — их туда направило для совершения определенных действий, как это не прискорбно констатировать, украинское государство, а если точнее, — нынешний киевский режим», — говорит сенатор.

«Это агония, государственный терроризм в чистейшем виде», — считает Клинцевич.

ФСБ России распространила информацию о задержании на территории Севастополя участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины.

При задержании изъято оружие, средства спецсвязи, взрывные устройства большой мощности и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. По данным ФСБ, задержанные планировали осуществить диверсионные акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

Вместе с тем в Министерстве обороны Украины отвергают возможность задержания в Севастополе украинских диверсантов. «В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение свое высшее российское руководство, народ и международное сообщество», — сказал представитель ведомства по вопросам АТО Андрей Лысенко.