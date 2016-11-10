Краснодар, 10 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Полиция Краснодарского края ведет поиски виновного в смертельной аварии, которая произошла накануне, 9 ноября, под Анапой. По информации регионального ГУ МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Воскресенский.

fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

Toyota во время обгона врезалась в попутный автомобиль «ВАЗ-2104», после вылетела на встречную полосу и столкнулась с «двенадцатой». В «ВАЗ-2112» ехала семейная пара с ребенком, пишет «Российская газета». Молодые люди погибли на месте ДТП, а девятилетнюю девочку забрала карета скорой медицинской помощи. Спасти ее врачам не удалось, девочка умерла по дороге в больницу, не приходя в сознание.

Предполагаемый виновник с места автоаварии скрылся. Его сейчас ищут стражи порядка.

Добавим, что подобная авария произошла и днем ранее в районе 1134-го километра автодороги «Дон». Здесь в дорожную переделку попали дедушка, бабушка и их внук. К счастью, все остались живы, но получили травмы. Водитель автомобиля «Рено-Сандеро» не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и опрокинулся.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГИБДД, за прошедшие сутки на Кубани было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали семь человек, еще 25 человек получили травмы.

Всего за десять месяцев текущего года на дорогах края произошло 393 ДТП по причине выезда на полосу встречного движения, в них 181 человек погиб и 645 были травмированы. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено около 25 тыс. случаев выезда на встречную полосу водителями автотранспорта, все они привлечены к ответственности. По причине несоблюдения скоростного режима произошло 819 автоаварий, в них 208 человек погибли и 950 были травмированы.