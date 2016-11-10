Вашингтон, 10 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Известный актер Брэд Питт посетил премьеру фильма «Союзники» в Лос-Анджелесе. Это первое появление звезды на публике с того момента, как стало известно о его разрыве в Анджелиной Джоли, сообщает People.

DoD News Features Брэ Питт

Питт прошелся по красной ковровой дорожке в компании своей партнерши по фильму, французской актрисы Марион Котийяр. По всей видимости, артист пребывал в хорошем расположении духа — он улыбался во время фотосессии и раздавал автографы поклонникам. Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о неучастии Питта в промо-кампании новой картины Роберта Земекиса, где актер исполнил главную роль. Поводом к тому стал развод Питта с супругой и «противоречия», которые могли бы возникнуть при появлении актера на публике.

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