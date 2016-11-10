Тула, 10 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Новый детский сад на 160 мест планируется возвести в Туле на территории, непосредственно примыкающей к жилой застройке для военнослужащих. В настоящее время под строительство уже выделен участок. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, было заявлено на встрече губернатора Тульской области Алексея Дюмина с командующим Воздушно-десантными войсками РФ Андреем Сердюковым 9 ноября.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Алексей Дюмин поздравил Андрея Сердюкова с назначением на новую должность и пожелал успехов и новых побед.

«С командующим дивизии находимся в тесном взаимодействии, и те вопросы, которые возникают, — решаем в плановом рабочем порядке», — сказал Алексей Дюмин.

Андрей Сердюков поблагодарил Алексея Дюмина за взаимодействие, которое сложилось между правительством региона и дивизией.

В ходе встречи командующий российскими ВДВ обозначил ряд вопросов для обсуждения, в их числе — решение социальных проблем. «Многое сделано в Тульской области в направлении обеспечения военнослужащих служебным жильем», — отметил командующий Воздушно-десантными войсками РФ.

В ходе встречи так же было озвучено, что на территории, непосредственно примыкающей к жилой застройке для военнослужащих, запланировано строительство детского сада на 160 мест, участок уже выделен.

Андрей Сердюков поблагодарил Алексея Дюмина за работу по патриотическому воспитанию молодежи, которая ведётся в регионе. Отметил важность возрождения суворовского училища на территории Тульской области.