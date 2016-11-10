Ярославль, 10 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В этом году власти Ярославля впервые отказались от песко-соляной смеси при обработке улиц города и перешли только на природный реагент — соль. Оценить последствия ее воздействия на экологию удастся лишь через несколько лет, уточнила корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля, кандидат биологических наук Елена Анашкина.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

«Я отслеживаю эту тему. Но пока о точных результатах говорить не приходится. В Москве перешли на соль в прошлом году, экологам пока нравится, но исследования продолжаются — и последствия применения соли в качестве реагента можно будет оценит лишь через несколько лет», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Елена Анашкина.

При этом она подчеркивает, что даже с природным реагентом следует обходиться аккуратно.

«Так или иначе, соль дает химическую реакцию, поэтому лучше позаботиться о сохранности обуви и безопасности животных. Но в целом все дело в дозировке и методах обращения. Если с этим не перебарщивать, думаю, ничего страшного не случится. Но перебарщивать не надо. Однако в любом случае чем-то обрабатывать улицы необходимо, и мы не можем позволить себе для этих целей мраморную крошку, как, например, в Финляндии», — отметила Елена Анашкина.