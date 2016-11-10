Иерусалим, 10 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рад возможности вновь посетить Иерусалим. Об этом он заявил 10 ноября в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Я последний раз был в Иерусалиме в 90-е годы и рад этой возможности, спасибо за приглашение, посетить с визитом и мне, и членам нашей делегации Государство Израиль. Привет Вам от президента Путина», — сказал Медведев.

По его словам, у России и Израиля есть ряд вопросов, которые нужно решать: «Мы, конечно, рассмотрим наши двусторонние вопросы, включая вопросы экономического сотрудничества, политического взаимодействия и всякого рода международные проблемы, которых много очень и в регионе, да и в мире тоже».