Москва, 10 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Создать рабочую группу по нормализации отношений России и США предлагает депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, депутат обращается к спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с письмом, где предлагается создать межпарламентскую рабочую группу по нормализации отношений Российской Федерации и США.

Summer Woods Нормализация отношений

В рабочую группу, по мнению парламентария, могут войти депутаты Госдумы и члены Совфеда.

«Группа может взять на себя задачи по разработке «дорожной карты» сближения наших государств, а также разработать пути преодоления противоречий по различным вопросам, которые накопились между странами за последнее время», говорится в письме.

Накануне стало известно, что на президентских выборах США победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Вместе с тем еще в начале ноября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сетовал на нежелание американских парламентариев обсуждать с депутатами России актуальное досье. Депутат сообщил, что 11 октября он с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым направили совместное письмо в профильные комиссии Сената и палаты представителей с предложением «обсудить актуальное досье». «Однако обращение остается без ответа. Никакой реакции, и это может означать очевидное нежелание вести переговоры с парламентариями из России, и эта ситуация вызывает еще более серьезную озабоченность», — отметил депутат.

Среди актуальных тем, в частности, участие российских ВКС в войне в Сирии, обвинения в кибератаках.