Нью-Дели, 10 ноября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправился в Японию для проведения переговоров по заключению соглашения в сфере ядерной энергетики, сообщает 10 ноября Reuters.

Greg Dunlap Атомная электростанция

Представитель МИД Индии Викас Сваруп заявил, что обе стороны достигли широкого соглашения о ядерном сотрудничестве еще в декабре прошлого года.

Официальные представители Индии заявили, что соглашение в сфере ядерной энергетики, которое позволит Японии поставить в Индию ядерные реакторы, готово к подписанию.

Ожидается, что соглашение будет подписано в Японии во время визита премьер-министра Индии, однако представители МИД Японии отказались дать официальные комментарии по данному вопросу.

Напомним, переговоры между Индией и Японией о возможности заключения ядерного соглашения длились в течение шести лет. В случае, если соглашение будет подписано, Япония может впервые заключить соглашение по атомной энергетике со страной, которая не ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия.

Ранее премьер министр Японии заявил, что сотрудничество между двумя странами будет прекращено, если Индия захочет использовать ядерные технологии в военных целях.