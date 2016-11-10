Москва, 10 ноября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Развитие въездного туризма в России: увеличение туристического потока в Россию, визовую политику, безопасность иностранных туристов и рекламу российских туристических продуктов за рубежом обсудили на слушаниях в Общественной палате РФ. Участники заседания предложили ввести облегченный визовый режим для групп туристов, сообщили в ОП РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

«Мировой оборот от туризма — третий по объему после продажи от природных ресурсов и автомобилестроения», — заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, подчеркнув, что развитие въездного и внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений в России.

По словам первого заместителя председателя комиссии ОП РФ, председателя Общественного совета при Ростуризме Сергея Маркова, значительному увеличению туристического потока в Россию поспособствует введение облегченной «аэропортной» визы для тех иностранных граждан, которые приезжают в Россию организованными туристическими группами.

«Огромный поток туристов из Китая связан именно с тем, что у нас есть такая договоренность с этой страной, и организованные группы могут въезжать в Россию на определенный срок без виз», — пояснил он.

На мероприятии также затронули важный вопрос безопасности и защиты прав туристов в России. Так, Сутормина сообщила, что в восьми регионах РФ (в Воронежской и Самарской областях, республиках Якутия, Хакасия и Тува, Ставропольском крае, в Крыму и Севастополе) уже есть уполномоченные по правам туристов, отобранные среди представителей общественности.

«Создание этого института планируется во всех туристических регионах к февралю-марту 2017 года», — добавила она, пояснив, что к туристическим регионам относятся те субъекты РФ, «где значительный, большой туристический поток, в регионе проходят большие событийные мероприятия».

Сопредседатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко на слушаниях выразил надежду, что уполномоченные по защите прав туристов могут стать «опорой Ростуризма, опорой туристического бизнеса для продвижения программ въездного туризма в регионах России».

Отметим, по итогам слушаний планируется подготовить предложения по изменениям в действующее законодательство РФ.

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