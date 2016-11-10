Петропавловск-Камчатский, 10 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В пяти районах Камчатки впервые в новом осенне-зимнем сезоне объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в МЧС, это связано с большим количеством снега, который выпал во время воскресного циклона, а потом замерз, и осадками, который сегодня принес новый атмосферный вихрь.

Alpinist.biz Сход лавины

Читайте также: Циклон на Камчатке: школы закрыты, автобусы слетают с дорогПо словам специалистов, угроза схода больших снежных масс сохранится до 13 ноября. «Мы рекомендуем руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни», — говорят в МЧС.

Предупреждение действует по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку сейчас оказывает влияние мощный циклон, который принес сильный мокрый снег и ветер.