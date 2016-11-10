Вашингтон, 10 ноября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах США вынудила создателей мультсериала «Южный парк» (South Park) поменять сюжет нового эпизода. Об этом сообщает Variety.

Цитата из м/ф «Южный парк». реж Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун. 1997. США «Южный парк»

По данным издания, авторы мультсериала, оперативно освещающие в своих сюжетах актуальные темы политики, были уверены в победе представительницы Демократической партии Хиллари Клинтон — седьмой эпизод должен был называться «Самый первый джентльмен» (шутка в адрес Билла Клинтона). Однако в последний момент заголовок был сменен на «О Боже».

Отметим, что в седьмом эпизоде, премьера которого прошла вечером 9 ноября, имя Трампа в диалогах не упоминается, но слоган миллиардера несколько раз произносят герои сериала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Миллиардер набрал 289 голосов выборщиков при необходимых 270.