Авторы «Южного парка» поменяли сюжет из-за победы Трампа
Вашингтон, 10 ноября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах США вынудила создателей мультсериала «Южный парк» (South Park) поменять сюжет нового эпизода. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, авторы мультсериала, оперативно освещающие в своих сюжетах актуальные темы политики, были уверены в победе представительницы Демократической партии Хиллари Клинтон — седьмой эпизод должен был называться «Самый первый джентльмен» (шутка в адрес Билла Клинтона). Однако в последний момент заголовок был сменен на «О Боже».
Отметим, что в седьмом эпизоде, премьера которого прошла вечером 9 ноября, имя Трампа в диалогах не упоминается, но слоган миллиардера несколько раз произносят герои сериала.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Миллиардер набрал 289 голосов выборщиков при необходимых 270.