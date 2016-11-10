Москва, 10 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Выход новой части медиафраншизы «Метро» в 2017 году не состоится. Об этом заявили представители компании Deep Silver, в настоящее время занимающейся изданием серии шутеров, сообщает «Лайф».

Sergey Galyonkin Серия «Метро» на выставле «Игромир»

"У нас есть амбициозные планы на невероятно успешную серию Metro. Но вынуждены усмирить ожидания наших фанов: выход следующей части Metro в 2017 году в эти планы не входит», — заявили в компании.

Ранее на официальном англоязычном сайте романа Дмитрия Глуховского «Метро 2035» появилось сообщение о выходе следующей игры, основанной на сюжете цикла, в будущем году. Первый шутер для PC и Xbox 360 под названием «Метро 2033» от 4A Games вышел в 2010 году.