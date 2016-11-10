Москва, 10 ноября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Законопроект, снижающий возраст, с которого разрешается голосовать на выборах, подготовили депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Предлагается разрешить голосовать не с 18-и лет, а с 16-и.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Авторы ссылаются на международным опыт: в 16 лет разрешено голосовать на выборах на Кубе, в Бразилии, Никарагуа и других.

Парламентарии также уверены, что снижение возрастной планки поднимет и качество российского парламентаризма, «так как молодежь имеет больше доступа к источникам информации: блоги, социальные сети и сайты, где они могут обсуждать кандидатов и узнавать о них различные факты».