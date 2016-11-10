Москва, 10 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Административные штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя (ИП) предлагается повысить до 100 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Карачаево-Черкесии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас размер таких штрафов составляет от 500 до 2 тыс. рублей. Как отмечают авторы законопроекта, размер минимального штрафа не повышался с 2002 года и в настоящее время составляет значительно меньшую сумму, чем обязательные к уплате страховые взносы (для ИП — 25,5 тыс. рублей в 2016 году), налоги, штрафы за непредставление налоговой и страховой отчетности и даже госпошлины за регистрацию в качестве ИП (800 рублей) и юрлица (2 тыс. рублей).

В связи с этим авторы инициативы предлагают установить сумму административного штрафа за такое правонарушение в размере от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.