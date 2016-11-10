Ленинградская область, 10 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Сильные снегопады и гололед ожидаются в Ленинградской области сегодня, 10 ноября. Температура воздуха после ночных морозов до минус 16 градусов в дневные часы поднимется до минус 4−9 градусов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщили в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

Днем ожидается интенсивный снегопад. В отдельных районах будет наблюдаться метель. Скорость ветра будет достигать 12 м/сек. Температура воздуха днем упадет до минус 9 градусов. Атмосферное давление пониженное. На автодорогах сохранятся снежные заносы, накаты и гололед.

В ведомстве отмечают, что такие погодные условия продержатся несколько дней. В связи с этим спасатели призывают соблюдать осторожность за рулем, не превышать скорость, а лучше и вовсе не пользоваться автомобилем. Пешеходам рекомендуется проявлять бдительность на скользких тротуарах.

Напомним, в начале недели на Петербург и Ленобласть обрушились снегопады. За 7 ноября в 47-м регионе произошло 96 аварий, из них одна — с погибшим, в нескольких ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Днем 8 ноября в Ленобласти произошло еще 56 аварий.

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В день особенно сильного снегопада половина депутатов парламента Ленобласти не смогли вовремя доехать до заседания из-за пробок. Для борьбы со снегом областные власти даже решили прибегнуть к помощи военных. Техника и личный состав подразделений Западного военного округа помогают расчищать территории от снежных заносов в Выборгском и Всеволожском районах.