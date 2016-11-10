Новосибирск, 10 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Новосибирске следствие устанавливает обстоятельства падения 12-летней девочки из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома, сообщает региональный главк СКР.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия На самом краю

Школьница госпитализирована с различными травмами. Инцидент произошел в одном из домов по улице Столетова около 15:30 по местному времени.

По предварительным данным, перед инцидентом между школьницей и ее матерью произошел конфликт, его причины не уточняются. Обстоятельства случившегося и мотивы пострадавшей устанавливаются.