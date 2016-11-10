Москва, 10 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Василий Уткин, покинувший телеканал «Матч ТВ» в феврале 2016 года, может сыграть главного героя в сериале «Несгибаемый». Проект обсуждается продюсерами и руководством канала, сообщает Sports.ru.

Dmitry Rozhkov Василий Уткин

К настоящему моменту известен формат сериала — в него войдут 24 серии по 30 минут — и основа сценария. Василию Уткину, который выступает соавтором идеи и сценария, предстоит сыграть самого себя.

По сюжету, комментатор «вылетает со спортивного канала после проведенного им в полузабытье прямого эфира», однако должен вернуться к работе на телевидении накануне чемпионата мира 2018 года. Кроме того, в жизни Уткина внезапно появляется взрослая внебрачная дочь.