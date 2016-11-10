Токио, 10 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Власти Японии считают, что для проведения полноценного исследования жизни китов в северо-западной части Тихого океана необходимо увеличить объем ежегодного вылова китов на 100 особей, сообщает 10 ноября The Asahi Shimbun.

Pobedpix.com Кит

Власти Японии предоставили в Международную китобойную комиссию (МКК) план научно-исследовательской охоты на китов в северо-западной части Тихого океана, который предусматривает ежегодный вылов около 314 китов в течение следующих 12 лет, с 2017 года по 2028.

Напомним, ученые планируют установить, какое количество китов может быть выловлено в рамках китобойного промысла без особого вреда для численности их популяции.

Япония также проводит подобные исследования у побережья Хоккайдо и в Антарктическом (Южном) океане. Исследования необходимы для возобновления коммерческой охоты на китов.