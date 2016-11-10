Москва, 10 ноября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки планирует проводить устную часть ЕГЭ по русскому языку в отдельный день. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Кравцов добавил, что окончательная модель ЕГЭ по русскому языку сейчас находится в разработке.

Читайте также: Рособрнадзор вводит новые технологии при сдаче ЕГЭ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила дополнить ЕГЭ по русскому языку устными ответами. Устная часть ЕГЭ по русскому языку появится после апробации на экзаменах в 9-х классах в 2017 году. Кроме того, по ее словам, планируется отменить тестовую часть в ЕГЭ по физике, биологии и химии.

Читайте также: Рособрнадзор разрабатывает новую модель ЕГЭ по литературе