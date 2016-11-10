Ярославль, 10 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Кировский районный суд намерен установить сроки ознакомления с протоколами судебных заседаний по уголовному делу для осужденного мэра Ярославля Евгения Урлашова и его экс-советника Алексея Лопатина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова. Заседание суда по этому вопросу состоится в пятницу, 11 ноября.

ИА REGNUM Суд над Евгением Урлашовым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор в отношении трех основных фигурантов «дела Урлашова» был оглашен Кировским районным судом Ярославля 3 августа. Отстраненный мэр города был признан виновным в вымогательстве и получении взятки и приговорен к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 60 миллионов рублей. Алексей Лопатин также был признан виновным в вымогательстве взятки и осужден на 7 лет строгого режима без штрафа. Вину Дмитрия Донскова суд не счел доказанной, он был оправдан.

Адвокаты Евгения Урлашова и Алексея Лопатина подали апелляционные жалобы на приговор суда. Прокуратура, в свою очередь, оспорила вердикт в отношении Дмитрия Донскова. Защитники запросили на ознакомление с протоколами судебных заседаний два месяца. Однако процесс затянулся.

Между тем, адвокаты выражают недоумение по поводу позиции суда. Материалы судебных заседаний до сих пор не представлены защите в полном объеме, подчеркивает представитель защиты Евгения Урлашова Сергей Голубенков.

«Нам непонятно, в чем нас пытаются ограничить, если протоколы еще не представлены в полном объеме — мы получили пока только 6 томов. Более того, они еще и не изготовлены полностью. И мы, понимая техническую сложность и огромный объем этой работы для сотрудников суда, не предъявляли по этому поводу никаких претензий. Еще момент: по закону суд обязан уведомлять адвокатов не позднее, чем за пять суток до заседания. Нам сообщили о предстоящем заседании вчера в 10.00 — менее, чем за двое суток», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Голубенков.