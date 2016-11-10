Барнаул, 10 ноября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Алтайском крае отмечают незначительное (на 2,9%) снижение смертности. За девять месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в регионе умерло на 755 человек меньше, — сообщает сегодня Главное управление экономики и инвестиций со ссылкой на данные Алтайкрайстата. Естественная убыль населения сократилась на 2,7% (на 85 человек).

Светлана Шаповалова Демографическая ситуация на Алтае

В частности, меньше смертей произошло от транспортных несчастных случаев (на 13,8%), от болезней органов дыхания (на 12,6%), от туберкулеза (на 10,8%), от новообразований (на 4,9%), от болезней системы органов пищеварения (на 2,8%).

Между тем, естественный прирост населения зафиксирован в Барнауле, Белокурихе, Новоалтайске; Солтонском, Табунском и Немецком национальном районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, показатели естественного движения населения региона за январь-март 2016 года тоже свидетельствовали о сокращении естественной убыли в регионе.

Так, если в 2015 году этот показатель составлял 2048 человек, то в 2016 году — 1537 человек. Вместе с тем, число умерших по прежнему превышает число родившихся.