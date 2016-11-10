Москва, 10 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Народный артист России, актер театра и кино Виктор Сухоруков отмечает 10 ноября 65-летний юбилей. В настоящее время Сухоруков занят репетициями, до премьеры спектакля осталось меньше месяца, рассказал артист телеканалу «Культура».

Yakov Fedorov Виктор Сухоруков

"Репетирую. В моем Театре Моссовета играю одну из главных ролей. Со мной в паре артист Андрей Шарков. К декабрю, думаю, выскочим на орбиту», — отметил Сухоруков.

Виктор Сухоруков — уроженец подмосковного Орехово-Зуево. В 1978 году, после окончания ГИТИСа, стал играть в ленинградском Театре комедии имени Н. П. Акимова. В 1986-м его приняли в Ленинградский государственный театр имени Ленинского Комсомола.

Всероссийскую известность актер получил после выхода на экраны драматических картин Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». На протяжении нескольких лет Сухоруков играл, в основном, отрицательных персонажей. Однако в 2003 году он исполнил роль графа Палена в фильме Ильи Хотиненко «Золотой век», а в картине Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел» сыграл императора Павла I.

В 2004 году Сухоруков получил премию «Ника» за роль Павла I. В 2011 году актер был признан исполнителем лучшей мужской роли второго плана в фильме «Овсянки» и получил «Золотого орла».