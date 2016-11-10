Душанбе, 10 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу в связи с его победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Эмомали Рахмон подчеркнул, что высоко ценит сегодняшний уровень сотрудничества с США и считает его развитие и расширение одним из приоритетных направлений внешней политики своей страны. Кроме того, таджикский лидер отметил, что надеется на наполнение взаимовыгодных отношений двух стран «новым содержанием в различных сферах».

«Пользуясь возможностью, выражаю готовность таджикской стороны к совместным усилиям в этом направлении и к продолжению конструктивного диалога между нашими странами на всех уровнях», — говорится в тексте поздравления.

ИА REGNUM напоминает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в состоявшихся 8 ноября 2016 года выборах президента США, набрав 276 голосов выборщиков при необходимых 270. Его основным конкурентом была представитель Демократической партии Хиллари Клинтон, которая заручилась поддержкой 218 выборщиков из 538, принимавших участие в голосовании.