Саратов, 10 ноября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В законную силу вступил приговор в отношении уроженца Республики Дагестан Мамеева М.С., 1987 года рождения. Приволжским окружным военным судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 («Содействие террористической организации»), ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вербовка

Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ.

В феврале 2016 года вербовщик — Мамаев М. был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. В ходе проведенных по месту его жительства обысков обнаружены и изъяты боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ к ней, пистолет барабанного типа с 8 патронами, литература исламистской тематики, признанная экстремистской.

Ранее Мамеев был осужден по ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 318 УК РФ за участие в подготовке нападения в августе 2011 года бандгруппы на отдел УФСБ России по РеспубликЕ Дагестан в Дербенте и закладке СВУ у поста ДПС.

В 2015 году после освобождения из мест лишения свободы Мамеев прибыл в Саратовскую область. Им была сформирована группа единомышленников, среди которых он распространял идеи радикального ислама. Помимо этого, Мамеев также вел вербовочную работу в сети Интернет по вовлечению молодых девушек в ряды бандподполья Северного Кавказа.

Так, посредством соцсети «ВКонтакте» осужденный склонил жительницу г. Саратова к заключению с ним брака по мусульманскому обычаю и участию в «джихаде» в составе бандформирования «Имарат Кавказ Вилаят Дагестан», являющегося структурным подразделением организации «Имарат Кавказ» (решением Верховного Суда РФ признана террористической).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что активную пропагандистскую работу в интересах бандподполья Северного Кавказа и поиск в сети Интернет лиц для участия в экстремистской и террористической деятельности Мамеев также осуществлял, находясь в местах лишения свободы.