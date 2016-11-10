Вильнюс, 10 ноября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс сегодня, 10 ноября, объявил, что накануне ему позвонил «влиятельный» член команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, который заверил, что Литву с приходом к власти Трампа «США не оставят». Такое заявление Буткявичюс сделал в эфире радиостанции Žinių radijas.

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Он не стал называть имя звонившего, сообщив, что «это очень влиятельный человек», который «был в Литве». «Он хороший переговорщик и отличный эксперт», — процитировал слова о Трампе неизвестного дипломата Буткявичюс. Сам премьер выразил надежду, что все слова Трампа во время предвыборной кампании были только его тактикой, а на президентском посту он «вернётся в естественную реальность».

Напомним, Дональд Трамп опередил свою соперницу Хиллари Клинтон и был избран президентом США. Формально голоса подсчитают в декабре, а вступление в должность состоится в январе 2017 года.